El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Valga se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 14 y 32 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando los 18 grados a las 00:00 horas y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 32 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 82% y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un 56% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 12 y 16 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más activas, lo que proporcionará un alivio refrescante en medio del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser notable, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Valga pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también son factores que contribuirán a una buena visibilidad, ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:25 horas. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia. Es un día para aprovechar al máximo el buen tiempo y disfrutar de la belleza del entorno.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 22 de agosto de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día completamente despejado, con cielos claros que se mantendrán a lo largo de todas las horas del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje gallego. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Este clima cálido es ideal para actividades al aire libre, así que es un buen momento para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que permita aprovechar el buen tiempo.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Catoira se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad sin interrupciones. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, en Pontecesures se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 32 grados. Este calor será más pronunciado en las horas de mayor radiación solar, por lo que se recomienda tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.