El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y sus alrededores. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados hacia las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con valores que oscilarán entre el 62% y el 90% durante las primeras horas, se prevé que la humedad disminuya a medida que la temperatura aumente, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las temperaturas serán elevadas, la sensación de calor será moderada gracias a la disminución de la humedad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día. Desde la madrugada, el viento soplará principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 15 y 21 km/h. A medida que avance la jornada, se espera que el viento cambie a dirección noreste, manteniendo una velocidad constante de entre 7 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán entre las 16:00 y las 19:00, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Tui pueden disfrutar de un día completamente seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un momento ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico, excursiones a la naturaleza o simplemente disfrutar de una comida en una terraza.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado, creando condiciones perfectas para disfrutar de un día de verano. Con la ausencia de lluvias y un ambiente soleado, es una oportunidad ideal para aprovechar al máximo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad óptima que invitará a salir y aprovechar el día al aire libre.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, O Porriño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando los 19 grados a las 02:00. Este descenso es normal en las horas nocturnas, pero se espera un repunte a medida que avance el día.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 14 grados a las 08:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.