El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Tomiño se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 15 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender de nuevo.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé un calor agradable de 31 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución gradual de la humedad relativa, que comenzará en un 67% y bajará hasta un 33% en las horas más cálidas del día. Esto hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 35 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. La dirección del viento variará ligeramente, pero se mantendrá predominantemente del norte y noroeste, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Tomiño pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

A medida que el sol se ponga a las 21:24 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la noche. La atmósfera se mantendrá tranquila y despejada, ideal para disfrutar de una velada al aire libre bajo un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Oia se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 19 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, pero no excesivamente caluroso, lo que es perfecto para paseos y actividades recreativas.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado sin nubes, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 14 grados a las 08:00, antes de comenzar a subir nuevamente.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y sus alrededores. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados hacia las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados a las 15:00 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.