El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día, pero se espera un aumento gradual a medida que avanza la mañana.

A partir de las 10:00 horas, la temperatura alcanzará los 20 grados, y para el mediodía, se prevé que llegue a un máximo de 28 grados. La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que alcanzarán los 32 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas, lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tener precaución con la exposición prolongada al sol, ya que la radiación UV puede ser alta.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 71% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 32% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo durante la tarde. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 57% hacia las 23:00 horas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Predominarán las direcciones del este y del oeste, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Este clima es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, Soutomaior disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender de nuevo.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un espléndido día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un ambiente soleado y agradable a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día, pero se espera que a medida que avance la mañana, el termómetro comience a ascender.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.