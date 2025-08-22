El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 20 grados a las 11:00, y continúe su ascenso, alcanzando un máximo de 30 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 84% a la medianoche y bajará hasta un 29% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. A medida que el día avanza, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en dirección noreste por la tarde. Esto no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esta ausencia de lluvias, combinada con el cielo despejado, hará que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

La puesta de sol se espera para las 21:23, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, Silleda vivirá un día cálido y soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, perfecto para disfrutar de las actividades veraniegas.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Lalín se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una visibilidad óptima y temperaturas agradables.

Hoy, 22 de agosto de 2025, Vila de Cruces disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como senderismo o paseos por el campo.

