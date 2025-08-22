El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% y descendiendo gradualmente hasta un 63% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido y agradable, la sensación de frescura será notable, especialmente durante las primeras horas. La combinación de un cielo despejado y una humedad controlada hará que la jornada sea muy placentera para los residentes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la playa o deportes al aire libre. Este viento fresco será un alivio ante el calor del día, proporcionando un ambiente más cómodo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de un día de playa, paseos por el puerto o actividades recreativas en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 29 grados , lo que hará que el ambiente sea perfecto para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la costa. La puesta de sol está prevista para las 21:25, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los amantes de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es perfecto para disfrutar de todas las maravillas que ofrece esta hermosa localidad gallega. Con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento refrescante, es un día ideal para salir y disfrutar del verano en su máximo esplendor.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 29 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados. Este calor será ideal para quienes deseen disfrutar de la playa o realizar paseos por la costa.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se extenderá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 31 grados. Este calor será más pronunciado en las horas de mayor radiación solar, por lo que se recomienda tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Meaño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas de la mañana, antes de alcanzar un máximo de 30 grados hacia la tarde.

