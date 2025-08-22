El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que esta tendencia continúe durante el día, proporcionando un ambiente agradable y luminoso.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones para evitar la exposición prolongada al sol. La sensación térmica puede ser más intensa debido a la baja humedad relativa, que se situará en torno al 30% en las horas de mayor calor, lo que puede hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a la humedad, se prevé que los niveles sean relativamente bajos durante la mayor parte del día, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo hasta un 24% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente seco y cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas, pero también puede hacer que las temperaturas se sientan más frescas en momentos de mayor intensidad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La noche caerá con cielos despejados, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23°C hacia el final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Se aconseja a todos los que planeen salir que se preparen adecuadamente para el calor y que aprovechen al máximo este hermoso día de verano.

