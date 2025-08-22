El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 14 grados a las 08:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 70% a primera hora y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 30% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades excesivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:24 horas. La combinación de un tiempo cálido y despejado, junto con la brisa del viento, hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Salceda de Caselas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.