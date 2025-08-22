El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

La temperatura comenzará en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 30 grados a las 15:00 horas. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 29 grados, lo que sugiere que será un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques, playas o en el campo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% y descendiendo a un 34% hacia el final de la jornada. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el día sea más placentero. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser favorable para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o la navegación.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar planes al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

