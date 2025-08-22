El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un espléndido día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un ambiente soleado y agradable a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día, pero se espera que a medida que avance la mañana, el termómetro comience a ascender.

A las 10:00 horas, la temperatura alcanzará los 20 grados, y durante la tarde, se prevé que llegue a un máximo de 33 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 71% y bajará hasta un 29% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que el tiempo sea más llevadero.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se espera un viento del norte a 6 km/h, que irá cambiando a dirección noreste y este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. A medida que avance la tarde, el viento se intensificará, alcanzando hasta 30 km/h desde el oeste, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en parques y jardines.

La salida del sol se producirá a las 07:48 horas, y el ocaso será a las 21:24 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. En resumen, Redondela vivirá un día de verano perfecto, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado, ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural y de las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender de nuevo.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día, pero se espera un aumento gradual a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.