El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 33 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 19 grados, que irán descendiendo ligeramente hacia la tarde, pero se espera que el calor se sienta más intenso a medida que el sol avance en el cielo. La máxima de 33 grados se alcanzará en torno a las 16:00 horas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean estar al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 28% en las horas más cálidas. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento fresco puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina será más notable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de la ciudad o visitas a los hermosos parques y jardines de Pontevedra.

El orto se producirá a las 07:48 y el ocaso será a las 21:24, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Pontevedra hoy es ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y un cielo despejado, perfecto para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza de la ciudad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se extenderá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 31 grados. Este calor será más pronunciado en las horas de mayor radiación solar, por lo que se recomienda tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 33 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.