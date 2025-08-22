El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, en Pontecesures se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 32 grados. Este calor será más pronunciado en las horas de mayor radiación solar, por lo que se recomienda tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 83% y disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada, alcanzando un 57% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más llevadero, aunque es importante estar atentos a la sensación térmica, que podría ser más alta debido a la combinación de temperatura y humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más expuestas al sol.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:25. En resumen, Pontecesures disfrutará de un día perfecto para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.