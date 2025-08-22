El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 17 grados a las 02:00 y 03:00, y luego se estabilice en 16 grados a las 04:00 y 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, comenzará un ascenso que llevará el termómetro a 14 grados, manteniéndose en esta cifra hasta las 07:00.

Durante la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 19 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 22 grados a las 11:00. El mediodía traerá consigo un tiempo cálido, con temperaturas que alcanzarán los 25 grados a las 12:00 y un máximo de 29 grados a la 13:00. La tarde será aún más calurosa, con temperaturas que llegarán a los 34 grados entre las 15:00 y las 17:00, antes de comenzar a descender hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos durante la mayor parte del día, comenzando en un 69% a las 00:00 y alcanzando un 100% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumenten, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 73% a las 10:00 y bajando hasta un 41% a las 21:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a 13 km/h a las 14:00 y alcanzando picos de hasta 31 km/h entre las 17:00 y las 19:00. Esta brisa será refrescante y contribuirá a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos en Ponteareas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.