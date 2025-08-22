El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Ponte Caldelas, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable. La temperatura comenzará en torno a los 18 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente hasta los 14 grados en las primeras horas, pero subiendo rápidamente a medida que avanza el día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos de alrededor del 31% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. A medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas cálidas y una humedad relativamente baja hará que el tiempo se sienta más cálido, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Ponte Caldelas que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán por la mañana, alcanzando hasta 34 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avanza el día, con velocidades que rondarán entre los 5 y 12 km/h en la tarde. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no será suficiente para refrescar significativamente el ambiente cálido.

No se anticipa precipitación en la jornada, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes. Los residentes pueden aprovechar este clima favorable para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa ligera, será un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender de nuevo.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día, pero se espera un aumento gradual a medida que avanza la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.