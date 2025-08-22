El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 33 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 28% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero para quienes decidan salir a disfrutar del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 14 y 21 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Este viento del norte es característico de la región y contribuirá a mantener el ambiente fresco y agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la costa o reuniones familiares en parques.

La salida del sol está programada para las 07:49, y el ocaso se producirá a las 21:25, lo que brinda una amplia ventana de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para explorar los hermosos paisajes de Poio, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente relajarse en la playa.

En resumen, el día de hoy en Poio se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que aportará frescura. No olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado mientras aprovechas al máximo este espléndido día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.