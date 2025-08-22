El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender de nuevo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 20 grados a las 10:00 horas y continúe aumentando, llegando a un máximo de 32 grados a las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (alrededor del 70%), irá disminuyendo a medida que el calor se intensifique, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se prevé un cambio en la dirección del viento, que pasará a ser del este y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza.

El ocaso se producirá a las 21:24 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol en un cielo despejado, ideal para cerrar el día con tranquilidad. En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén hoy será cálido y soleado, con condiciones perfectas para disfrutar de la belleza del entorno natural sin preocupaciones por la lluvia o el mal tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para disfrutar de un refrescante baño en las cercanas fuentes termales o dar un paseo por la naturaleza.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un espléndido día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un ambiente soleado y agradable a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día, pero se espera que a medida que avance la mañana, el termómetro comience a ascender.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día, pero se espera un aumento gradual a medida que avanza la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.