El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Oia se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 19 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, pero no excesivamente caluroso, lo que es perfecto para paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo a un 37% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 63% al final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia también es un alivio para aquellos que disfrutan de la naturaleza y las vistas panorámicas que Oia tiene para ofrecer.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán ráfagas más fuertes, alcanzando hasta 34 km/h, pero a medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá un ambiente más tranquilo y agradable.

Con el orto a las 07:50 y el ocaso a las 21:25, los habitantes de Oia podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este es un día perfecto para explorar las playas, realizar caminatas por los senderos naturales o simplemente relajarse en un café al aire libre. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones hacen de este 22 de agosto un día ideal para disfrutar de todo lo que Oia tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Baiona se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado sin nubes, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 14 grados a las 08:00, antes de comenzar a subir nuevamente.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Tomiño se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 15 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender de nuevo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.