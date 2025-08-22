El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado sin nubes, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 14 grados a las 08:00, antes de comenzar a subir nuevamente.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en la tarde, llegando a los 29 grados entre las 13:00 y las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque alta en las primeras horas del día (99% a las 08:00), disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 59% hacia la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación de bochorno podría ser moderada, lo que hará que el tiempo sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. A partir de las 21:00 horas, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá que las temperaturas nocturnas caigan a unos agradables 22 grados .

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de O Rosal.

En resumen, el tiempo de hoy en O Rosal será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. No olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado mientras aprovechas este espléndido día.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Oia se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 19 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, pero no excesivamente caluroso, lo que es perfecto para paseos y actividades recreativas.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Tomiño se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 15 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender de nuevo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.