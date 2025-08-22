El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, O Porriño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando los 19 grados a las 02:00. Este descenso es normal en las horas nocturnas, pero se espera un repunte a medida que avance el día.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 14 grados, y se espera que a las 12:00 se sitúe en 25 grados, alcanzando su punto máximo de 33 grados a las 17:00. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que la sensación térmica sea bastante cálida, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa, que se mantendrá en torno al 70% durante la mañana, disminuirá a medida que la temperatura aumente, llegando a un 30% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 16:00. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de O Porriño podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, practicar deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Con el ocaso previsto para las 21:24, la tarde se presentará como un momento perfecto para disfrutar de la puesta de sol, en un ambiente despejado y cálido. En resumen, el tiempo de hoy en O Porriño será propicio para disfrutar de un día soleado, con temperaturas agradables y sin la preocupación de la lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Mos se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con cielos despejados que se mantendrán durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 30 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 14 grados a las 08:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y sus alrededores. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados hacia las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados a las 15:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.