El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y confortable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 36% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, la baja probabilidad de precipitaciones —cercana al 0%— garantiza que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es un alivio para quienes planean salir a disfrutar de la playa o realizar actividades recreativas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 18 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas pico de la tarde. Este viento fresco puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina será un factor refrescante.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 25°C al caer la tarde. La puesta de sol está prevista para las 21:26, lo que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular en la costa, con cielos despejados que realzarán los colores del ocaso.

Es un día propicio para actividades al aire libre, como paseos por la playa, deportes acuáticos o simplemente disfrutar de un picnic en uno de los hermosos parques de O Grove. Los amantes de la naturaleza también podrán aprovechar para explorar los senderos y rutas de senderismo que ofrece la zona, ya que el tiempo será ideal para ello.

En resumen, O Grove disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. La ausencia de precipitaciones y la claridad del cielo hacen de este un día perfecto para disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento perfecto para disfrutar de la playa o realizar paseos por la naturaleza.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Meaño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas de la mañana, antes de alcanzar un máximo de 30 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.