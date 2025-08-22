El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 43% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más soportable y agradable para los residentes y visitantes de la zona.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento alcanzará su máxima velocidad, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ser ideal para quienes disfrutan de actividades como el senderismo o la práctica de deportes al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las playas de Nigrán. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también son factores que invitan a realizar paseos por la costa o a disfrutar de un día de picnic en los parques locales.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:25, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para quienes se encuentren en la zona. Con temperaturas agradables y un tiempo soleado, hoy es un día ideal para salir y disfrutar de todo lo que Nigrán tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Baiona se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad óptima que invitará a salir y aprovechar el día al aire libre.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 30 grados. Este calor será más pronunciado en las horas de la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.