El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Mos se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con cielos despejados que se mantendrán durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 30 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Comenzando en un 69% a la medianoche, la humedad irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 35% hacia las 14:00 horas, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, llegando a un 58% hacia las 23:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 34 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

Con el orto solar a las 07:49 y el ocaso a las 21:24, los habitantes de Mos podrán disfrutar de un día largo y soleado. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos moderados promete un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protección solar, especialmente durante las horas pico de calor.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, O Porriño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando los 19 grados a las 02:00. Este descenso es normal en las horas nocturnas, pero se espera un repunte a medida que avance el día.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un espléndido día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un ambiente soleado y agradable a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día, pero se espera que a medida que avance la mañana, el termómetro comience a ascender.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 30 grados. Este calor será más pronunciado en las horas de la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.