El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Moraña se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo a un 27% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la sensación térmica sea excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 16 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para los eventos programados y para aquellos que deseen disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 21:25, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar en compañía de amigos o familiares.

En resumen, Moraña disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Es un día perfecto para salir, explorar y aprovechar al máximo el buen tiempo que nos ofrece el verano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Hoy, 22 de agosto de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día completamente despejado, con cielos claros que se mantendrán a lo largo de todas las horas del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje gallego. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Este clima cálido es ideal para actividades al aire libre, así que es un buen momento para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que permita aprovechar el buen tiempo.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 31 grados hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.