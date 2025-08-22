El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para disfrutar de un refrescante baño en las cercanas fuentes termales o dar un paseo por la naturaleza.

La temperatura comenzará en torno a los 20 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente hasta los 14 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento significativo, alcanzando los 34 grados en las horas pico, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más cálida. Es recomendable que los residentes y visitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 23% por la tarde, lo que puede hacer que el calor se sienta más intenso. Por lo tanto, es aconsejable usar ropa ligera y protegerse del sol con sombreros o gafas de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, predominando del norte y noreste. Esto proporcionará un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque no se esperan ráfagas fuertes que puedan alterar la tranquilidad del ambiente.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente soleado. Este clima es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como senderismo, picnics o simplemente relajarse en los jardines.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento suave que hará que el calor sea más llevadero. Es un día ideal para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.