El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 30 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 46% por la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente para aquellos que planeen pasar tiempo en la playa o realizando actividades deportivas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. Los amantes de la fotografía también encontrarán condiciones óptimas para capturar la belleza del paisaje gallego bajo un cielo despejado.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:25, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 29 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados. Este calor será ideal para quienes deseen disfrutar de la playa o realizar paseos por la costa.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Cangas se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será agradable y propicia para disfrutar de la naturaleza.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 30 grados. Este calor será más pronunciado en las horas de la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.