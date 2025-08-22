El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Meis con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 32 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en la madrugada. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento, alcanzando los 24 grados al mediodía y llegando a un máximo de 32 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 77% por la mañana y descenderá a un 28% en las horas más cálidas del día, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 40 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día. La dirección del viento también contribuirá a la dispersión de cualquier posible acumulación de calor, manteniendo el ambiente fresco y agradable.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 21:25, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y cálido. Con un cielo despejado, los habitantes de Meis podrán disfrutar de un atardecer espectacular, ideal para cerrar la jornada con tranquilidad.

En resumen, el tiempo de hoy en Meis se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.