El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Meaño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas de la mañana, antes de alcanzar un máximo de 30 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 76% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 33% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en un rango entre 28 y 30 grados, lo que puede resultar ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la naturaleza o reuniones familiares.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que dependen de un tiempo seco para sus actividades diarias. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, lo que puede ser favorable para la recolección de cultivos y otras labores agrícolas.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para aprovechar al máximo las actividades estivales, ya sea en familia, con amigos o disfrutando de la naturaleza.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.