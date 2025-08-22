El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se extenderá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 31 grados. Este calor será más pronunciado en las horas de mayor radiación solar, por lo que se recomienda tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

La humedad relativa en Marín se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 35% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 26 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas costeras, donde se podrá disfrutar de una brisa agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y cómodo.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy se caracteriza por un día soleado, temperaturas cálidas y un viento ligero, creando las condiciones perfectas para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el verano.

