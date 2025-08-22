El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Lalín se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una visibilidad óptima y temperaturas agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, cuando se espera que el sol brille con fuerza. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo, alrededor de 27°C hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento moderado ayudará a mitigar la sensación de calor, haciendo que la temperatura se sienta más llevadera durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, ideal para quienes planean salir a caminar o realizar deportes al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia, los residentes podrán aprovechar al máximo este día de verano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Hoy, 22 de agosto de 2025, Vila de Cruces disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como senderismo o paseos por el campo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.