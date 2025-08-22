El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento perfecto para disfrutar de la playa o realizar paseos por la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a un 31% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la sensación de calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a un tiempo más agradable. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente durante las horas de mayor radiación.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 8 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la costa o en zonas abiertas. Este viento fresco puede ofrecer un alivio del calor, pero también es importante tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Las condiciones son perfectas para paseos en bicicleta, senderismo o simplemente relajarse en la playa. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también brindan una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 21:26, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Es un día perfecto para salir y disfrutar de todo lo que la isla tiene para ofrecer, ya sea en la playa, en el campo o explorando sus encantadores rincones.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y confortable.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por la costa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.