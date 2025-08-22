El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 18:00 horas. En la mañana, se espera un inicio fresco con temperaturas de 15 grados, que irán aumentando gradualmente. A medida que avance el día, se prevé que el termómetro suba hasta los 26 grados, ofreciendo un tiempo cálido y confortable para disfrutar de la tarde. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 57% por la noche. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el calor sea más llevadero, haciendo que la sensación térmica sea más agradable durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en la localidad.

Con el sol saliendo a las 07:50 y poniéndose a las 21:25, los habitantes y visitantes de A Guarda podrán aprovechar al máximo la luz del día. Es un momento perfecto para explorar los hermosos paisajes de la región, disfrutar de un paseo por la costa o simplemente relajarse en un parque local.

En resumen, el tiempo de hoy en A Guarda se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la belleza natural de la zona.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Oia se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 19 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, pero no excesivamente caluroso, lo que es perfecto para paseos y actividades recreativas.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado sin nubes, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 14 grados a las 08:00, antes de comenzar a subir nuevamente.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Tomiño se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 15 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender de nuevo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.