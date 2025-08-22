El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad óptima que invitará a salir y aprovechar el día al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados a las 08:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 29 grados a las 15:00 horas, manteniéndose en ese rango hasta las 17:00. Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 26 grados a las 20:00 y cerrando el día en 23 grados a las 22:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 71% a la medianoche y fluctuando a lo largo del día. Se prevé que la humedad alcance su punto más alto del 85% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumenten, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 54% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un picnic en el parque.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando al máximo las condiciones climáticas favorables que se presentan hoy.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Baiona se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y sus alrededores. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados hacia las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados a las 15:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.