El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 86% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a un 40% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad puede hacer que el calor se sienta más llevadero a medida que avanza el día. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, la velocidad del viento alcanzará los 17 km/h, aumentando a 36 km/h en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, el viento se mantendrá entre 19 y 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. La dirección del viento cambiará ligeramente, predominando del noreste y del norte, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones en Forcarei durante el día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 07:47 y el ocaso a las 21:24, los habitantes de Forcarei podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar el día, ya sea para realizar actividades recreativas o simplemente para disfrutar de la belleza del entorno natural. En resumen, el tiempo de hoy en Forcarei se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano en su máximo esplendor, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura.

Hoy, 22 de agosto de 2025, A Estrada disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

