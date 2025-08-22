El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

Hoy, 22 de agosto de 2025, A Estrada disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 30% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será controlada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento, aunque moderado, será suficiente para mantener el ambiente dinámico y agradable.

No se anticipa precipitación durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la tarde y bajando a 19 grados en las horas nocturnas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes de A Estrada disfruten de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:24.

En resumen, el tiempo de hoy en A Estrada será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que el verano comience a dar paso a la llegada del otoño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 31 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, en Pontecesures se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 32 grados. Este calor será más pronunciado en las horas de mayor radiación solar, por lo que se recomienda tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.