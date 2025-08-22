El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 31 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura continúe aumentando, alcanzando los 30 grados a las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 31% y el 88%, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente a medida que el sol se eleva en el cielo. Esta combinación de calor y baja humedad en las horas centrales del día puede resultar en un tiempo bastante cómodo, ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 11 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los residentes y visitantes de Cuntis pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, ideal para explorar la belleza natural de la zona o participar en eventos comunitarios.

El orto se producirá a las 07:48, brindando una hermosa salida del sol que marcará el inicio de un día radiante. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:25, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. En resumen, el tiempo de hoy en Cuntis es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.