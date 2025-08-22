El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Catoira se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad sin interrupciones. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La mañana comenzará con temperaturas frescas, alrededor de 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia las 07:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 16:00 horas. Este calor será ideal para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que invite a estar en contacto con la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% en la madrugada y descendiendo a un 30% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un ambiente confortable. La brisa del noreste, que soplará a lo largo del día, ayudará a refrescar el ambiente, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste con velocidades que oscilarán entre 12 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar del aire libre. Los habitantes de Catoira pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.