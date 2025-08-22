El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, A Cañiza se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día cálido. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% y descendiendo a un 37% hacia la tarde. Esto podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en los momentos más cálidos. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá que la jornada transcurra sin interrupciones significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de A Cañiza podrán disfrutar de paseos, deportes y reuniones familiares sin preocuparse por el tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:23 horas. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en A Cañiza para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado, cálido y sin lluvias, con un ambiente propicio para actividades al aire libre y momentos de esparcimiento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.