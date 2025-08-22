El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Cangas se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será agradable y propicia para disfrutar de la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes de Cangas mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad a medida que avanza el día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 30 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la montaña. La ausencia de lluvias también permitirá que los eventos programados en la localidad se desarrollen sin contratiempos.

En resumen, Cangas disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Es una jornada perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa, en senderos o en actividades culturales. Los habitantes y visitantes deben aprovechar al máximo este clima favorable, recordando siempre la importancia de la protección solar y la hidratación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.