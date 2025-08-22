El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde. Este incremento en la temperatura será más notable entre las 15:00 y las 18:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24°C hacia el final del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se mantendrá en niveles altos, alcanzando un 81% a las 07:00, lo que podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, llegando a un 36% hacia las 19:00, lo que hará que el ambiente se sienta más fresco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 18 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 41 km/h en su punto máximo. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas y contribuirá a mantener un ambiente agradable.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:49 y el ocaso a las 21:25, brindando un día largo y soleado ideal para disfrutar de la belleza de Cambados. Con un tiempo tan favorable, es un excelente momento para pasear por sus calles, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse en sus hermosos paisajes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.