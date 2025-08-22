El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

Hoy, 22 de agosto de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día completamente despejado, con cielos claros que se mantendrán a lo largo de todas las horas del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje gallego. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Este clima cálido es ideal para actividades al aire libre, así que es un buen momento para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que permita aprovechar el buen tiempo.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 26% en las horas de mayor calor. Esta reducción en la humedad hará que el calor se sienta más llevadero, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y los 20 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar del aire libre sin preocupaciones.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 21:25, marcando el final de un día soleado y cálido. La temperatura comenzará a descender después del ocaso, pero se mantendrá en niveles agradables, alrededor de 21 grados por la noche. Esto permitirá disfrutar de una velada tranquila y placentera, ideal para cenas al aire libre o paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más soportable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.