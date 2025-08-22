El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 29 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados. Este calor será ideal para quienes deseen disfrutar de la playa o realizar paseos por la costa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un día placentero. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. A medida que avance el día, las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que proporcionará un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento suave será perfecto para quienes practiquen deportes acuáticos o simplemente deseen disfrutar de una brisa marina en la playa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre. Los residentes y visitantes de Bueu pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá en un rango cómodo, alrededor de 25 grados hacia el final del día. La puesta de sol, que ocurrirá a las 21:25, ofrecerá un espectáculo visual impresionante, con cielos despejados que permitirán disfrutar de los colores del ocaso.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades recreativas y aprovechar al máximo el verano. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, es un día para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.