El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un incremento en la temperatura, alcanzando los 30 grados hacia la tarde, específicamente alrededor de las 15:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 79% y bajará hasta un 31% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h hacia las 19:00 horas. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza en Barro.

La puesta de sol se espera para las 21:25 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima perfecto. Con cielos despejados y temperaturas agradables, los habitantes y visitantes de Barro podrán disfrutar de un día ideal para paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en el entorno natural.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos moderados, lo que promete un día agradable y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.