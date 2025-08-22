El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Baiona se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 43% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la jornada sea más placentera. Los vientos, provenientes principalmente del noreste, tendrán una velocidad que variará entre 2 y 13 km/h, lo que aportará una brisa suave y refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa, excursiones o simplemente disfrutar de un día en el parque. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también brindan una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se espera que sea espectacular, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:25.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 22 grados . La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. La temperatura mínima esperada para la noche será de 16 grados, lo que sugiere que será una velada cómoda para salir a cenar o disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, Baiona disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves, es una jornada perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región y de la hospitalidad de su gente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.