El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en As Neves, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 25 grados a las 12:00 y llegarán a un máximo de 34 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 63% y bajará hasta un 24% en las horas más cálidas del día, lo que hará que el calor se sienta más intenso.

El viento, que soplará desde el este, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre 13 y 21 km/h durante la mañana y la tarde. A lo largo del día, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de As Neves mantenerse hidratados y protegerse del sol, ya que la combinación de altas temperaturas y baja humedad puede aumentar la sensación térmica.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, siendo un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que requiera estar en contacto con la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:23. En resumen, el tiempo de hoy en As Neves se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 14 grados a las 08:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que esta tendencia continúe durante el día, proporcionando un ambiente agradable y luminoso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.