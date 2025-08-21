El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

Hoy, 21 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 27 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 25 grados a media tarde y un máximo de 27 grados hacia las 17:00 horas. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 22 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será bastante alta durante la mañana, comenzando en un 74% y alcanzando un 88% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad irá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort. A las 21:00 horas, se prevé que la humedad se sitúe en un 62%, lo que permitirá disfrutar de una noche agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día. Durante la mañana, el viento soplará del norte a una velocidad de 11 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento comenzará a disminuir, pero aún se mantendrá en torno a los 30 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes y visitantes de Vilanova de Arousa podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.