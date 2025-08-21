El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

Hoy, 21 de agosto de 2025, Vilagarcía de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 50% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de Vilagarcía se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante, especialmente en las zonas costeras. Este viento moderado también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el aire, manteniendo el ambiente fresco y agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias también permitirá que los eventos programados en la ciudad se desarrollen sin contratiempos.

El amanecer se producirá a las 07:48 y el ocaso será a las 21:27, lo que proporciona una larga jornada de luz solar para disfrutar. Los atardeceres en esta época del año suelen ser espectaculares, y hoy no será la excepción, con un cielo que podría teñirse de tonos cálidos al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es un día ideal para pasear por la playa, realizar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.