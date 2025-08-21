El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

Hoy, 21 de agosto de 2025, Vilaboa disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 1 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, se prevé un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 30 grados en la tarde, alrededor de las 5 y 6 de la tarde. Este calor será acompañado por una ligera brisa, con vientos provenientes del norte que oscilarán entre 7 y 14 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día. Comenzará alta, en torno al 75% a la medianoche, pero disminuirá gradualmente, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 35% hacia la tarde. Esto hará que el calor se sienta más llevadero, aunque es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los habitantes de Vilaboa pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 10 de la noche. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:26. La noche será tranquila y fresca, perfecta para actividades al aire libre o para relajarse en casa.

En resumen, el día de hoy en Vilaboa se presenta como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar al máximo el verano antes de que las temperaturas comiencen a descender en los próximos meses.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.