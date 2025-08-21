El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

Hoy, 21 de agosto de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, cuando se espera que las nubes den paso a momentos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 51% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Se recomienda a los residentes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que significa que las probabilidades de que se produzcan chubascos son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y estable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio del calor, pero también podría hacer que las condiciones se sientan un poco más frescas al caer la tarde.

El amanecer se producirá a las 07:45, y el ocaso será a las 21:25, lo que brinda a los habitantes de Vila de Cruces una larga jornada de luz solar. A medida que el día avance, se recomienda aprovechar las horas de sol, especialmente en la tarde, cuando las temperaturas sean más agradables y el cielo esté menos nublado.

En resumen, Vila de Cruces disfrutará de un día cálido y mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.