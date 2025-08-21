El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

Hoy, 21 de agosto de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 50% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por la playa o una excursión por los alrededores de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 21 grados . El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:26. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza del paisaje gallego en su máximo esplendor.

En resumen, hoy en Vigo se presenta un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.