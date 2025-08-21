El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Valga se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 28°C en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 81% a las 00:00 y bajando gradualmente a un 49% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura se eleve. A medida que el día avance, la humedad se estabilizará, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Valga tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 07:47, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera para las 21:26, ofreciendo una larga jornada de luz. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas, ya que las condiciones climáticas son favorables y no se prevén cambios drásticos en el tiempo.

En resumen, Valga disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.